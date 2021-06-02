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Блогер примотал мужчину скотчем к вертолету и привлек внимание следователей

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Следственный комитет России (СК) начал доследственную проверку в отношении популярного российского блогера Михаила Литвина. Причиной расследования стал один из последних роликов юноши, который скотчем примотал другого человека к вертолету и запустил его в воздух. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В вышедшем в конце мая видео Литвин устроил конкурс среди своих друзей: блогер раздал участникам задания, за которые пообещал заплатить крупную сумму денег. Среди этих челленджей был подъем в воздух человека, прикрепленного к днищу вертолета Robinsson 44. Автор задания назвал его самым жестоким и небезопасным, а также заплатил выполнившему участнику 85 тысяч рублей.

Друг Литвина по имени Евгений согласился принять вызов: приглашенные на съемки роупджамперы надели на мужчину веревочную страховку и шлем, а поверх экипировки примотали его скотчем к летательному аппарату. Вскоре мужчину подняли в воздух.

В СК не оценили идею Литвина, поэтому инициировали проверку в отношении него и предпринимателя, который доверил вертолет блогеру. Пилота уже отстранили от полетов, а его воздушное судно изъяли.

Литвин неоднократно становился героем громких скандалов. В феврале 2021 года юноша, находясь за рулем своей новой машины Porsche Taycan Turbo S, влетел в витрину автосалона. В апреле он также попал в рейтинг самых злостных нарушителей дорожных правил среди блогеров.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

роупджамперы
в русском языке слово есть-дебилы, а не непонятные "джамперы"

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