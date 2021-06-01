Россиянам напомнили о единственной короткой рабочей неделе летом

01.06.2021 | 12:29

Третья неделя июня будет единственной короткой рабочей неделей за лето. Об этом россиянам напомнили РИА Новости.

Это связано с празднованием Дня России 12 июня, которое выпадает на субботу. Таким образом, выходной переносится на понедельник, 14 июня.

Предыдущие длинные выходные были в мае. Президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 4 по 7 число, объединив таким образом выходные с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что четырехдневную неделю постепенно могут ввести в большинстве стран мира. После этого замглавы комитета по социальной политике Валерий Рязанский допустил сокращение рабочей недели в России. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что ведомство не видит предпосылок для введения в стране четырехдневной рабочей недели.