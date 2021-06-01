Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 июня

01.06.2021 | 11:46

В России с 1 июня произойдет ряд изменений в законах, среди которых — «разморозка» цен на сахар и подсолнечное масло, ужесточение в стране правил ведения просветительской деятельности, возвращение «доковидного» порядка оформления пособий и другие. Более подробно они перечислены в материале «Ленты.ру».

С 1 июня вступает в силу резонансный закон о просветительской деятельности. Теперь заниматься ей можно лишь при соблюдении определенных правил. Кроме того, тем же документом ужесточен регламент международного сотрудничества образовательных учреждений, которое будут координировать федеральные ведомства.

Также в стране разморозят цены на сахар и подсолнечное масло. Соглашения о стабилизации цен на эти товары между государством, производителями и торговыми сетями, которое было заключено в конце 2020 года на фоне роста их стоимости, прекращает действовать с 1 июня. Кроме того, с 5 июня по 31 августа вводится запрет на экспорт гречихи, крупы грубого помола из гречихи и обрушенного гречневого зерна.

Еще одно нововведение касается сыров и мороженого. С 1 июня в России вводится обязательная маркировка данных продуктов. На все эти товары будут наносить специальный код, а данные о них появятся в информационной системе мониторинга.

С июня вступают в силу поправки в закон «О связи», запрещающие торговлю SIM-картами с рук или в непредназначенных для этого местах.

Помимо этого, с начала лета перестает действовать упрощенный порядок начисления пенсий и других социальных выплат, введенный 1 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.