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Россия возобновит авиасообщение с девятью странами

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Россия с 10 июня возобновит авиасообщение с девятью странами. Речь идет об Австрии, Ливане, Маврикии, Люксембурге, Марокко, Хорватии, Албании и Венгрии. Кроме того, с 2 июня возобновятся перелеты в Великобританию. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу. «Со 2 июня будет возобновлено регулярное авиасообщению по маршруту Москва-Лондон три раза в неделю на взаимной основе», — сообщили в оперативном штабе.

Из Москвы в Вену и в Будапешт рейсы будут летать два раза в неделю, а из Москвы в Бейрут — один раз. Также один раз в неделю самолеты будут следовать из Москвы в Люксембург, а два раза — в Рабат, Порт-Луи и Загреб. Чартерные рейсы в Албанию по маршруту Москва — Тирана также будут летать раз в неделю.

Ранее сообщалось, что Россия продлит приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией на фоне сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах. Она продлится до 21 июня включительно.

Источник — lenta.ru
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