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Мужчина поймал редчайшего золотого окуня

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Житель американского города Бентонвилл, штат Арканзас, поймал редчайшего золотого большеротого окуня. Об этом сообщает издание Ozarks First.

23 мая рыбак Джош Роджерс (Josh Rogers) отправился на рыбалку на Бобровое озеро и поймал большеротого окуня золотого цвета.

«На середине озера сейчас мутно, а я знаю, что окуни становятся светлее, когда находятся в мутной воде. Но когда я посмотрел на его рот и жабры, я подумал, что он болен», — отметил Роджерс.

Биолог из комиссии по рыбным и биологическим ресурсам Арканзаса Джон Стейн (Jon Stein) объяснил, что подобная генетическая аномалия встречается у одной рыбы на миллион. Необычный окунь страдает ксантизмом — нарушением пигментации кожных покровов в силу нехватки меланина, из-за чего они приобретают желтый или оранжевый цвет.

Роджерс подчеркнул, что отпустил пойманную рыбу, но планирует сделать ее реплику по фотографиям.

Ранее сообщалось, что житель американского города Белфаст в штате Мэн нашел во дворе дома загадочное существо, которое оказалось редчайшим лесным сурком-альбиносом. Весной зверь питался травой и одуванчиками на лужайке перед домом американца.

Источник — lenta.ru
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