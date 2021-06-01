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Госдума приняла закон о бесплатном подключении россиян к газу

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Госдума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о бесплатном подключении россиян к газу. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива, призванная повысить уровень газификации страны, позволяет доводить газопровод до границ земельных участков без затрат со стороны соотечественников.

Закон также затрагивает и источники финансирования программы. В частности, операторы наделяются полномочиями получать средства через механизм льготных кредитов и займов. При этом авторы инициативы уверяют, что роста тарифов для россиян выше инфляции не предвидится.

Ранее уточнялось, что предложенные «Единой Россией» поправки в закон о бесплатном подключении участков граждан к газу также предусматривают удобный и простой процесс подключения коммуникаций. Согласно планам, организацией работ предстоит заняться единому оператору, при этом вся работа будет выстроена по принципу «одного окна». График бесплатного подключения к газу в регионах и единую базу с информацией о доведении газа до домов должны подготовить региональные и местные отделения «Единой России».

В начале мая вице-премьер Александр Новак назвал сроки подключения домов россиян к газу. По его словам, полностью программу собираются реализовать к 2023 году. План, разработанный правительством, предполагает создание единого оператора, который будет нести ответственность за проведение магистрали от газопровода до участка, а также разработку и введение в действие единых стандартов строительства газораспределительных сетей.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Госдума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о бесплатном подключении россиян к газу.
и оплате за бесплатное подключение.

Гость||

Гость писал(a):

и оплате за бесплатное подключение.
До участка доведут бесплатно. За то все газовые работы на участке вырастут в 10-15 раз

Гость||

куда расти? итак подключение около 200 тыров

Гость||

Гость писал(a):

уда расти? итак подключение около 200 тыров
не знаю, у меня сосед юристом работает в суде, так он свой дом за 30 подключил, говорит так по закону.

Имя: Гость
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