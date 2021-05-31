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В стране и мире

В России предложили ввести норму покупки алкоголя в одни руки

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В России предложили ввести норму, по которой каждый гражданин в одни руки не сможет приобрести больше пяти литров алкоголя в год. С таким предложением выступил член Общественной палаты России и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в разговоре с URA.RU.

По его словам, основываясь на нормах, выстроенных медицинским сообществом, необходимо определить допустимый литраж, который россиянин может купить для себя.

«[У Всемирной организации здравоохранения] есть четкое определение, что свыше, например, пяти-шести литров алкоголя в год на душу населения - это уже вымирание», - объяснил общественник.

Также Химзаев предложил ряд мер, которые, на его взгляд, позволят сократить объемы контрафактного алкоголя, в частности, вывод специализированных магазинов из населенных пунктов и полная государственная монополия продажи спиртного.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Акцизы сами в бюджет поплывут? И олигархи от спиртовых денег откажутся?

Будем трезветь на самогоне и самосаде

Гость||

мы это уже проходили, история дебилов ничему не учит

Гость||

Вот что значит совсем не употреблять! Такая херня в голову лезет. Налейте кто нибудь ему грамм 200 в одну посуду

Гость||

У каждого такого дармоеда, как в полиции "палки" по раскрываемости, есть такие же "палки" по законотворчеству, т.е. по их основной работе, но так как мозгов у них только у 0,01% от общей численности то соответственно и предлагают всякую дичь, народ дурачат и сами ржут, поверьте, так и есть, ржут в курилке госдуры друг над другом.

Гость||

Где они все это берут. Среди моих знакомых не пьют и мало кто курит. Про аборты тоже странности пишут, в пору рекламировать совокупляющихся особей или животных, ибо тоже все тихо. Наложек ноль будет, нолик.

Гость||

Не то что аборты, не доходит до акта... Все заменил интернет.

Гость||

И зря, в трезвом и здравом уме совокупляться не каждый полезет. Не рдеют о демографии.

Имя: Гость
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