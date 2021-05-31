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В стране и мире

В МВД объяснили позицию по обязательной установке алкозамков на авто

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В МВД России опровергли участие в проработке вопроса о принудительном оснащении автомобилей алкозамками и объяснили позицию по данному вопросу. Заявление официального представителя МВД России Ирины Волк приводит сайт МВД Медиа.

«Учитывая отсутствие на сегодняшний день необходимых условий для внедрения алкозамков, все заявления по данной теме являются преждевременными и некорректными», - сообщила Волк.

По ее словам, МВД с подобной инициативой не выступало и в направлении этого вопроса не работает. Внедрение алкозамков в России возможно только при принятии определенных законодательных актов, а также утверждении и внедрении технических стандартов.

Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли России (Минпромторг) и ГИБДД задумались об обязательной установке алкозамков на автомобили нарушителей, которые хотя бы раз привлекались к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Такой замок не дает машине завестись при наличии паров алкоголя в дыхании.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В МВД России опровергли участие в проработке вопроса о принудительном оснащении автомобилей алкозамками
Они боятся, что сами, в первую очередь, не смогут ездить.

Имя: Гость
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