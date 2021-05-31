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В стране и мире

Устроившего стрельбу в Екатеринбурге бывшего полицейского задержали

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Бывшего сотрудника полиции Сергея Болкова, устроившего стрельбу по прохожим из окна многоэтажки в Екатеринбурге, задержали. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU.

Очевидцы отмечают, что его вывели из дома живым. По предварительной информации, мужчина был пьян. В настоящее время в его квартире работают силовики.

Вдобавок стало известно, что в последнее время Болков находится в запое из-за разногласий с женой.

Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС факт задержания и уточнил, что Болков оказал при этом сопротивление. Также информацию подтвердили в Следственном комитете - мужчину доставят в отдел для допроса.

Ранее на месте инцидента прогремел мощный взрыв.

Боков заперся в одной из квартир в доме на улице Бородина в Екатеринбурге и стрелял из окна четвертого этажа по прохожим и автомобилям. На место прибыли отряды Росгвардии и СОБР. Сообщалось, что бывший полицейский вооружен карабином «Сайга». Известно также о пострадавших - их двое. Пуля попала в живот маленькой девочке. Также пострадал сотрудник Росгвардии, но о характере его ранения пока неизвестно.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Бывшего
Бывших ментов не бывает!

Гость||

Гость писал(a):

Бывших ментов не бывает!
Бывает. Задним числом чуть что увольняют

Имя: Гость
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