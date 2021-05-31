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В стране и мире

Россияне назвали необходимую на содержание ребенка сумму

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Более трети россиян - 35 процентов - считают, что для достойного содержания одного ребенка необходимо 15-30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования банка «Открытие».

По мнению еще 33 процентов респондентов, на достойное содержание ребенка требуется от 30 до 50 тысяч рублей. Каждый пятый россиянин считает, что эта сумма составляет от 50 до 100 тысяч рублей в месяц, а 8 процентов опрошенных считают, что на это нужно свыше 100 тысяч рублей ежемесячно.

Опрос проводился 18-19 мая по репрезентативной выборке среди тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Ранее в мае опрос Superjob показал, что для некоторых россиян в деньгах можно измерить счастье. В среднем для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, гражданам необходимо 173 тысячи рублей в месяц. У мужчин денежные аппетиты немного выше, чем у женщин: 192 тысячи и 155 тысяч рублей соответственно. При этом молодежи до 24 лет хватит 130 тысяч рублей в месяц, а людям старше 45 лет - 195 тысяч рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость||

К чему все эти опросы с саркастическим подтекстом?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

для достойного содержания одного ребенка необходимо 15-30 тысяч
Хе-хе, достойная школа стоит от 200 тыс в месяц, Карл.

Гость||

Достойная она и потому, что с детства знаком с ресурсными детьми, это вам не моусош с бабулей-охранницей и детьми рабоче-крестьянского люда с такими же вкусами и отношением.

Гость||

На 15 можно чихуахуу содержать, ребенка пусть другим содержат на эту сумму.

Имя: Гость
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