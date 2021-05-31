Россиянам назвали новые правила получения шенгенской визы

31.05.2021 | 16:23

Согласно новому постановлению Европейского союза, Визовая информационная система (VIS), которая является базой данных о заявителях на шенгенскую визу, будет расширена за счет внесения дополнительных изменений. О новых правилах получения разрешений на въезд в Европу рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Главным изменением специалисты назвали расширенный объем информационной системы - теперь в VIS будут храниться данные о краткосрочных и долгосрочных визах, а также о ВНЖ, так как эти документы разрешают свободное передвижение по Шенгенской зоне.

Кроме того, для подачи заявления на шенгенскую визу россиянам потребуется цифровая фотография, в дополнение к бумажной. В системе VIS будет храниться информация с биографическими данными гражданина, взятая из его заграничного паспорта или другого документа.

Отмечалось, что правила сдачи дактилоскопии изменились - согласно новым правилам, отпечатки пальцев потребуется предоставить детям, начиная с 6-летнего возраста. Граждане старше 75 лет освобождаются от данной процедуры.

По оценке экспертов, новые правила вступят в 2022 году. Тем не менее на данный момент многие страны ЕС приостановили выдачу виз россиянам из-за пандемии.

Ранее в мае визовые центры Франции возобновили выдачу въездных документов россиянам. Согласно информации на сайте Генерального консульства страны в Москве, с 1 июня туристы смогут запросить продление пятилетней многократной краткосрочной визы, выданной Францией и истекшей во время пандемии COVID-19.