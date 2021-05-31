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В стране и мире

Россиянам назвали момент остановки роста цен

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Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова назвала россиянам момент остановки роста цен. Она рассказала агентству «Прайм», что цены перестанут расти в августе-сентябре этого года.

Долгова уточнила, что одним из последствий пандемии коронавируса стал рост мировых цен на основные группы сырьевых товаров, а также готовую продукцию.

По ее словам, динамику цен на продовольственном рынке может изменить только новый урожай. Эксперт предупредила, что в летние месяцы темп продовольственной инфляции, скорее всего, замедлится. Август и сентябрь традиционно являются периодом снижения цен на плодоовощную продукцию, напомнила Долгова, добавив, что динамика цен в осенние месяцы будет зависеть от количества и качества собранного урожая.

В летний период на рынке потребительских промышленных товаров темп роста цен также «замедлится». «Рост цен на строительные материалы в летний период, скорее всего, не слишком изменится, поскольку в этот период многие начинают ремонт жилья или новое строительство», - подчеркнула эксперт.

Ранее в правительстве сообщили, что ситуация с ценами на продукты питания в России в последнее время нормализуется, инфляция по состоянию на начало мая начала замедляться. Среди продуктов, цены на которые требуют особого внимания и контроля, были названы яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, а также сахар. Для стабилизации внедряются экономические инструменты регулирования.

Источник — lenta.ru
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Гость||

ахаххахахах аххахахаха

Гость||

Задолбали эти пророки,предсказатели,эксперты! Только ни уха ни рыла не в чём и не разу!

Гость||

Неправильная информация!

Правильный ответ: НИКОГДА!

Гость||

По информации канала ПЕНЗЕНСКАЯ ГАРМОНЬ, в рамках расследования уголовного дела в отношении гражданина Белозерцева правоохранительными органами осуществляются процессуальные действия, которые однозначно будут реализованы в качестве самостоятельных

уголовных дел.

Так в течение мая процессуальные действия были проведены, в том числе, в отношении:

Николая Симонова, выемка документов в рабочем кабинете, допрос.

Предположительно Симонов превысил полномочия при передаче земельных участков застройщикам;

Ларисы Рябихиной, допросы.

Предположительно Рябихина превысила полномочия, есть признаки халатности, мошенничества, взятничества.

На допросах Рябихина от дачи показаний отказывается.

Виктора Кувайцева, допросы.

Предположительно Кувайцев проявил халатность, превысил полномочия, мошенничество с муниципальным имуществом, земельными участками.

На время проведения процессуальных действий Кувайцев уходил в отпуск;

Олега Денисова, допросы.

Предположительно Денисов в составе группы лиц совершал мошеннические действия при реализации земельных участков как под жилищное строительство, так и под размещение автомоек, АЗС...

Реализация материалов планируется после сентябрьских выборов, так как лица, фигурирующие в делах, являются членами партии "Единая Россия".

Гость||

Здорово!!!

Гость||

Гость писал(a):

Реализация материалов планируется после сентябрьских выборов, так как лица, фигурирующие в делах, являются членами партии "Единая Россия"
То есть неприкосновенность у них? Это по какому закону? Я тоже тогда вступлю.

Гость||

Куда ты вступишь, вступить можно лишь в лужу, в грязь, в собачьи какахи.....

Гость||

Брехня! Цены поднялись уже на всё почти в два раза, сейчас конечно можно и остановиться и снимать пенки.

Гость||

Все в выигрыше окромя обывателя, который платил, платит и будет платить за иху безбедную жизнь.

Имя: Гость
Комментарий:

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