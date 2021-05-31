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В стране и мире

Россия сохранит ограничение на полеты в Турцию после 1 июня

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Россия сохранит ограничения на авиасообщение с Турцией, введенные на фоне распространения коронавирусной инфекции, после 1 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к оперативному штабу по борьбе с COVID-19.

О точных сроках возобновления полетов на популярное среди россиян направление пока не сообщается.

31 мая портал Tourprom со ссылкой на турецкие источники сообщил, что ограничения на полеты из России в Турцию могут быть продлены до 15 июня. Такую же информацию, ссылаясь на слова высокопоставленного турецкого чиновника, распространил Bloomberg Turkey. Согласно его данным, местным властям не удалось уговорить Россию возобновить авиасообщение к открытию летнего сезона.

Ранее в Турции предложили открыть популярные курорты для российских туристов. Как заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой, власти работают над созданием условий для безопасных путешествий. По его словам, сперва планируется возобновить авиасообщение с наиболее посещаемыми прибрежными регионами.

12 апреля в России заявили об ограничении авиасообщения с Турцией до 1 июня из-за вспышки коронавирусной инфекции. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, между странами сохранятся по два регулярных рейса в неделю из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.

Источник — lenta.ru
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