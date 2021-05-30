Сетевое издание|18+|Воскресенье|30 мая 2021|15:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

В России появился новый вид мошенничества с банковскими картами

Печать

В России появился новый вид мошенничества с банковскими картами. Микрокредитная организация предоставила жителю Екатеринбурга займ, о котором тот не просил, сообщает газета «Известия».

По словам мужчины, вечером 21 мая он получил перевод на карту в размере 15 тысяч рублей. Позже выяснилось, что деньги оказались микрозаймом от организации «Будьте богаты» - юридического лица, которое работает через сайт «Теремзайм», а ранее работало под брендами «РоботМани», «Кометазайм» и Mishka Money. Однако среди отзывов о ней россиянин не нашел случаев, похожих на свой.

В банке, клиентом которого является мужчина, ему сказали, что не могут вернуть перевод, и посоветовали обратиться в банк-отправитель. По официальному запросу стороннего банка финансовая организация может рассмотреть возможность возврата платежа согласно закону «О национальной платежной системе».

Как пояснил юрист Александр Целых, в подобной ситуации не стоит бояться возможных процентов по займу. По его словам, с человека нельзя потребовать их, если он не согласовывал условия договора займа, не оформлял и не подписывал его. «Если это все же будет происходить, то это незаконно, а потому человек вправе их не платить», - добавил он.

Директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов подчеркнул, что самое важное - не тратить полученные деньги, иначе это будет считаться согласием с предоставлением займа. «Поскольку лицо, которое отправило эти деньги, является коммерческой организацией, значит, человек, воспользовавшись этими деньгами, признает свою осведомленность», - заключил эксперт.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте