Ученые нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19

30.05.2021 | 10:35

Новое британо-норвежское исследование утверждает, что китайские ученые создали COVID-19 в лаборатории в Ухане, а затем попытались замести следы с помощью реверсивных версий вируса, чтобы он выглядел так, будто произошел естественным образом от летучих мышей. Исследование и доказательства публикует издание Daily Mail.

Авторы исследования, британский профессор Ангус Далглейш (Angus Dalgleish) и норвежский доктор Биргер Соренсен (Birger Sørensen), сообщали, что у них были доказательства и ранее, но ученое сообщество проигнорировало их.

Анализируя образцы COVID-19 в попытке создать вакцину, Далглиш и Соренсен нашли в образце вируса «уникальные отпечатки пальцев», которые, по их словам, могли возникнуть только в результате манипуляций в лаборатории. Ученые также отметили, что вирус SARS-CoV-2 не имеет надежного естественного предка.

В марте этого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала итоги работы международной группы экспертов, посетивших Ухань для поиска источника происхождения коронавируса. В докладе указывается, что утечка из лаборатории крайне маловероятна, основной версией можно считать передачу вируса от летучих мышей через другое животное.

Однако США и 13 других государств выразили сомнения в результатах работы экспертов и потребовали проведения прозрачного и независимого расследования. В Китае такую позицию называют политической и не имеющей ничего общего с наукой.