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В стране и мире

Россиянам назвали основные нововведения в законах в июне

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В июне в силу вступают несколько нововведений в законах. Основные из них — новые правила регистрации сим-карт, срок действия послаблений для заемщиков, контроль за нарушителями ПДД, а также экспорт гречки - назвала «Российская газета».

Новый закон о регистрации корпоративных сим-карт начнет работать с 1 июня. Теперь компании обяжут привязывать сим-карты к аккаунтам своих сотрудников на портале госуслуг. Закон предполагает уменьшение использования сим-карт мошенниками и фирмами-однодневками, так как теперь для пользования сим-картой нужно подтверждать свою личность.

В июне истекает срок действия послаблений для заемщиков, которые вводили по рекомендации Банка России в качестве поддержки тем, кто столкнулся с сокращением доходов на фоне пандемии коронавируса. Банкам следует предлагать гражданам перенести сроки платежа или снизить его размер.

Нововведения коснулись и нарушителей правил ПДД: теперь иностранные перевозчики не смогут выехать из России, если они не оплатили штраф. Ространснадзор ведет реестр перевозчиков, и теперь разрешение на деятельность на территории России смогут получить только те транспортные компании и предприниматели, которые подали сведения в реестр.

С 5 июня экспорт гречки будет остановлен до 1 сентября. Как рассчитали в кабмине, запрет позволит сохранить нужный объем крупы внутри страны и поможет в стабилизации цен на продукт.

Ранее американский актер Стивен Сигал, вступивший в партию «Справедливая Россия» и получивший несколько лет назад российское гражданство, разработал свой первый закон для россиян. Он касается вопросов экологии.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Плевать на ваши законы. Эти законы для уничтожения народа. Падет скоро ваша власть вместе с вашими гадкими законами.

Гость||

А прикиньте, в США до сих пор Билл Клинтон был бы президентом. Отжал бы у акционеров Exxon Mobil, национализировал CNN, отгрохал себе дворец за $100 млрд, обнулил бы сроки, а Моника потихоньку рожала бы ему детей.

Да ну, нет, бред какой-то...

Гость||

Вот, вот гречка наша всё, без неё мы как бы уже и не россияне ...Поэтому вывоз прекратить, дайте обывателю её с молоком пальмовым нахлебаться.

Гость||

Гость писал(a):

Моника потихоньку рожала бы ему детей.

Да ну, нет, бред какой-то...

моника белински? ха-ха-ха... очаровательно получается. там и так то папоримские грехные отцы спарились с протестантской эТикТакОЙ. по рецептам кольщина ИХа (разделяй и властвуй: боху бохово и цезарю цезарево).

цезарям - деньги от варьете (корпорация-микст цирк-зоопарки-о"пера) волЯнда. фрс в этом спектакле играет его роль

Гость||

Гость писал(a):

Вот, вот гречка наша всё, без неё мы как бы уже и не россияне
ты чё! зараза анти-гречковая! хотел на ней навариться? сам будешь хВОРостом, пока мы её варим. природа её любит и мы

Имя: Гость
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