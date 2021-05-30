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В стране и мире

Россиян предупредили об опасности разогретой в пластиковой посуде еды

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Россиянам посоветовали разогревать еду, используя стеклянные или стальные емкости. Об опасности разогретой в пластиковой посуде пищи в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» предупредила профессор, доктор медицинских наук, эндокринолог Анна Гончарова.

Эксперт отметила, что нагревание еды в пластиковых контейнерах способствует выработке вредных для организма веществ. Однако важную роль играет то, как часто человек греет еду подобным образом. Однократное использование не принесет вреда организму.

«Но если вы изо дня в день покупаете холодные блюда, которые хранились упакованными в пластиковые контейнеры, или разогреваете еду в пластиковом контейнере в микроволновке, то должны понимать, что накопительное действие большого количества канцерогенных, атерогенных и аллергенных веществ постоянно поступает в ваш организм. Они связываются с мембранами клеток, с липид- и белоксодержащими компонентами плазмы. Чем чаще поступают в организм, тем больше накопительный кумулятивный эффект», - пояснила эндокринолог.

Ранее Гончарова заявила об опасности развития аллергических реакций и онкологических заболеваний из-за употребления пищи в пластиковой посуде. По словам эксперта, во время длительного хранения в подобных контейнерах вредные вещества от них могут проникнуть в еду, а затем - в человеческий организм.

Источник — lenta.ru
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