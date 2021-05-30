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В стране и мире

Россиян предостерегли от использования сметаны при солнечном ожоге

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Врач-дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова заявила, что сметану опасно использовать как народное средство от солнечного ожога, пишет «Вечерняя Москва».

Галлямова подчеркнула, что сметану нельзя применять при ожоге ни в коем случае, поскольку существует риск занести инфекцию. Кроме того, не всегда можно определить качество и свежесть этого продукта.

Дерматолог посоветовала лечить солнечный ожог с помощью пантенола в виде спрея. Врач отметила, что в аптеках также можно найти и другие спреи, предназначенные для применения специально после загара.

Врач напомнила, что россиянам при нахождении на солнце необходимо использовать фотозащитные средства. Они сделают отдых более безопасным и помогут избежать ожога, заключила Галлямова.

Ранее журналисты раскрыли способы избавиться от солнечных ожогов с помощью подручных средств. Для быстрого заживления ожогов они посоветовали принять холодный душ, который поможет расстаться с неприятными ощущениями и снизить температуру кожи. При возникновении боли следует принять обезболивающие таблетки.

Источник — lenta.ru
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Гость||

нельзяpenzainform.ru писал(a):

Галлямова подчеркнула, что сметану нельзя применять
магазинную сметану и есть то нельзя

Гость||

Гость писал(a):

нельзя
Потому что пальма? А советские дерматологи такого не говорили.

Имя: Гость
Комментарий:

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