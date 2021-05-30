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В стране и мире

Открывший огонь в Екатеринбурге стрелял с криками «требую отменить гомосексуализм»

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Житель Екатеринбурга, открывший стрельбу из окна многоэтажки, требовал «отменить гомосексуализм». Очевидцы рассказали подробности инцидента, сообщает E1.RU.

«Я заехал на улицу Бородина, а тут уже Росгвардия и народ стоит, глазеет. Мужчина по торс голый на пятом этаже кричит что-то типа "требую отменить гомосексуализм!", а затем начал стрелять по росгвардейцам и прохожим», - сказал один из свидетелей.

По предварительным данным, стрелявшего зовут Сергей Боков, прежде он работал в МВД. Злоумышленник вооружен карабином «Сайга».

Очевидцы также сообщали, что в результате стрельбы были ранены сотрудник Росгвардии и девочка. Ребенку пуля попала в живот.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Узнал о прокурорах Пензы?

Гость||

"От винта!"- кричал Карлсон отбиваясь от гомосексуаллистов.

Имя: Гость
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