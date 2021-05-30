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В стране и мире

Экономист предсказал повышение пенсий части россиян

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К сентябрьскому единому дню голосования работающим пенсионерам могут повысить ежемесячные выплаты. Это предсказал доктор экономических наук Игорь Николаев, пишет «Московский комсомолец».

При этом экономист считает, что «не стоит ждать того, чтобы всем работающим пенсионерам восстановили недополученную индексацию за пять лет. Возможны два относительно мягких варианта: индексацию выплатят или не в полном объеме, или не всем категориям трудящихся пенсионеров».

Пенсии работающим пенсионерам перестали повышать еще в 2016 году. Поводом для этого была названа экономия бюджета Пенсионного фонда. В декабре 2020 года президент Владимир Путин заявил, что для возвращения индексации необходимо найти на это деньги. Глава государства отметил, что власти думают, как решить вопрос.

5 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никаких решений об индексации пенсий работающим пенсионерам пока не принималось. При этом, по его словам, «соответствующие предложения уже сформулированы».

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

для возвращения индексации необходимо найти на это деньги.
И где же вы их потеряли?

Гость||

Где, в толстых портмоне из крокодиловой кожи, они там скорее всего затерялись....

Гость||

На яхте Солярис и в Геленджике потеряли

Гость||

„Ежели ты что хорошее сделаешь с трудом, труд минется, а хорошее останется, а ежели сделаешь что худое с услаждением, услаждение минется, а худое останется.“ — Михаил Васильевич Ломоносов

Имя: Гость
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