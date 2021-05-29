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В Северной Корее приказали уничтожить кошек и голубей из-за коронавируса

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Власти Северной Кореи приказали уничтожить кошек и голубей в пограничных с Китаем районах, чтобы остановить распространение коронавируса в стране. Об этом сообщает Daily NK.

По мнению чиновников, животные приносят вирус в страну из соседнего государства. Отмечается, что одну из семей в городе Хесан поместили в изолятор на 20 дней за то, что они отказывались отдавать свою домашнюю кошку.

Семья сообщила властям, что их кошка умерла, чтобы не отдавать ее. Однако через несколько дней животное заметили у забора на границе между КНДР и Китаем. Поймать его не удалось, однако получилось установить ее хозяев. В результате кошку забрали, а семью поместили на изоляцию.

В начале мая в Северной Корее предупредили граждан о риске заразиться коронавирусом через пропагандистские листовки, отправляемые из Южной Кореи.

В КНДР официально не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, а подозрение на него регистрировали лишь единожды. В стране не раз заявляли, что не нуждаются во внешней помощи.

Источник — lenta.ru
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Гость||

придурки

Гость||

Дичь, коронавирус от кошек не передается человеку.

Гость||

Какие же там идиоты , значит скоро оттуда придет бубонная чума которую разносят крысы.

Гость||

Настоящий пример коронобесия. Разум люди совсем потеряли.

Гость||

И кошку и птичку жалко ....

Гость||

Да скушали просто всех.

Гость||

Идиоты

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Об этом сообщает Daily NK.
следуююющ000ая серия из палаты нумер 666 через 666 минут 666 секунд. вы увидите 666 офараоненных кошек и 666 телеграм-кАналов "голюбь=как ветхозаветный интернет провайдыр"

Имя: Гость
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