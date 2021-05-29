В России изменят правила выдачи загранпаспортов

29.05.2021 | 10:09

В России изменят правила выдачи заграничных паспортов. Нововведения коснутся граждан, проживающих за рубежом, а также случаев утраты документа, сообщает «Парламентская газета».

По данным издания, пересмотр ряда процедур вступает в силу в соответствии с приказом МВД России с 30 мая. Получить загранпаспорт смогут россияне, проживающие на территории страны или за ее пределами. Однако второй группе граждан придется приехать в Россию.

Сроки выдачи документа не изменились: по месту прописки его выдадут в течение месяца с момента заявления, а по месту пребывания — в течение трех месяцев.

Кроме того, право не платить госпошлину за утраченный или пришедший в негодность паспорт теперь смогут получить лишь россияне, попавшие в чрезвычайную ситуацию. Остальным придется заплатить две тысячи рублей за восстановление паспорта старого образца и пять тысяч за документ нового образца.

Ранее замглавы Минцифры Олег Качанов сообщил, что сертификат о вакцинации от коронавируса привяжут к заграничному паспорту. Соответствующие сведения можно добавить на портале Госуслуг.