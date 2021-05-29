Россияне впервые за 50 лет увидят редкое затмение Солнца

29.05.2021 | 11:12

Через неделю россияне увидят частичное солнечное затмение, а жители Якутии смогут наблюдать редкое кольцеобразное затмение впервые за 50 лет, передает РИА Новости.

Старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников рассказал, что ближайшее затмение ожидается 10 июня. Частичное затмение смогут наблюдать жители практически всех регионов России, кроме Дальнего Востока. В Москве в середине явления Луна закроет 27 процентов диаметра Солнца, поэтому оно «станет похоже на откушенное яблоко».

Угольников объяснил, что такая затененность Солнца не вызовет потемнения на Земле. Если не посмотреть на небо в необходимый момент, то заметить уникальное явление будет невозможно. Астроном добавил, что максимум затмения Солнца в Москве ожидается в 14:27 по московскому времени.

При этом жители северо-востока Якутии увидят 94-процентное затмение Солнца Луной: оно называется «кольцеобразным». Луна не сможет полностью перекрыть диаметр звезды, даже когда их центры совпадут в единой точке. «Кстати, интересный факт: это первое за 50 лет кольцеобразное затмение, которое попадает на территорию нашей страны. Полные были, а вот с кольцеобразными как-то не везло», — добавил Угольников.

В 2021 году ожидается еще одно солнечное затмение: оно станет полным и произойдет 4 декабря. Это явление получится наблюдать только из Антарктиды и ее окрестностей.

Ранее российский спутник «Аист-2Д» снял затмение суперлуны. Наибольшее сближение Луны и Земли можно было увидеть 26 мая в течение примерно 15 минут. Для съемки суперлуния «Аист-2Д» пришлось поменять ориентацию в пространстве.