В стране и мире

Россияне накопили рекордный долг по ипотеке

Печать

Задолженность россиян по ипотечным кредитам в апреле превысила 10 триллионов рублей, что стало рекордным показателем. Об этом говорится в опубликованной статистике Центробанка.

Всего за прошлый месяц граждане оформили более 191 тысячи кредитов на 551 миллиард рублей. За месяц задолженность выросла на 2,9 процента, а за год — более чем на четверть, 25,8 процента. При этом в мае 2020 года, объем задолженности составлял 7,98 триллиона рублей. С 2018 года задолженность по ипотека выросла почти в два раза.

Рост ипотечного кредитования произошел несмотря на то, что средняя ставка по кредиту выросла с 7,23 процента до 7,3 процента. Средний срок, на который россияне берут ипотеку, составил вплотную приблизился к 20 годам — он составил 237,9 месяцев (19,8 лет).

Ранее сообщалось, что каждый десятый россиянин намерен оформить кредит на приобретение недвижимости до конца 2021 года. В ходе исследования сервиса «Работа.ру» россиян спросили, планируют ли они брать кредиты и с какими целями. Выяснилось, что 63 процента граждан не намерены в 2021 году обращаться в банки за новыми кредитами. 10 процентов респондентов заявили, что возьмут заем на покупку недвижимости.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Новости из оккупации

Гость||

Хочется жить хорошо,но слабы в коленках требовать это от власти,поэтому становятся рабами,а в Союзе получали квартиры и ЖКУ были не в тягость.

Гость||

Всё было для людей,но хотелки и жадность убили в людях человечность и превратили их в животных,которых пасут,доят и стригут пастухи.

Гость||

Толи еще будет.Неужели не понятно что ипотека и есть рабство и мошенничество.Есть голые рожки. но платить банку???Надо сейчас жить. а не когда тебя отнесут от перегруза.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте