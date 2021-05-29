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Мясников назвал национальное бедствие России

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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал проблему ожирения национальным бедствием для России. Об этом он сообщил в эфире программы «Доктор Мясников», выпуск которой доступен на YouTube.

Мясников заметил, что россияне пристрастились к фастфуду даже несмотря на его очевидный вред. По мнению доктора, некоторый фастфуд может быть полезен, например, пицца с сыром или с помидорами, но только в умеренных количествах.

«Если вы постоянно питаетесь правильно, вы куда-то поехали, вам хочется есть, вам целый день надо работать, идти куда-то, съешьте вы гамбургер! Почему? Он жутко калорийный! Здесь, как я вам уже говорил, под 500 калорий. Он убивает аппетит, он дает вам силы, и вы до ночи есть не захотите. Да, тут ничего особо полезного нет, но ты съел — у тебя бодрость, и ты готов», — рассказал врач.

Он также напомнил, что в США, на родине фастфуда, законодательно запретили продавать «быструю еду» и газированные напитки рядом со школами.

Ранее Мясников заявил, что избыточный вес и ожирение стали настолько распространенными в обществе, что приобрели характер смертоносной пандемии. От ее последствий люди умирают чаще, чем от пандемии корнавируса, подчеркнул доктор.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал проблему ожирения национальным бедствием для России.
Мясникову чаще надо в провинцию выбираться.

Гость||

Национальное бедствие - те кто разрешает народу есть это. Уберите консерванты и всякую химию и модифицированную смерть из еды, дайте зелени и витаминов, и за год нация будет здоровой просто от нормальной пищи. Так нет же!!!

Гость||

Свиноглазый здоровой пищи для русских не допустит.

Гость||

Только рассуждения и умные разговоры ведут про всем понятные вещи!А где денег взять людям на здоровую пищу и без всякой химии не подскажут!Заботливые наши!!!

Гость||

Гость писал(a):

!А где денег взять людям на здоровую пищу
Дак вам и говорят что нету ее, здоровой пищи то. Все попортили. им даже не нравится что из земли растет, обязательно надо модифицировать и протравить химикатами, а потом еще консервантами, ароматизаторами, добавками и красителями.

Гость||

Сам Мясников, Малышева, Комаровский, вот оно бедствие! Разговаривают как идиоты с истерическими расстройствами.

Мотовилов (гость)||

Гость писал(а): Национальное бедствие - те кто разрешает народу есть это. Уберите консерванты и всякую химию и модифицированную смерть из еды, дайте зелени и витаминов, и за год нация будет здоровой просто от нормальной пищи. Так нет же!!!

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Истину глаголете! Вакцину и запугивание ковидом тоже пусть убирают. Панические атаки заставляют потреблять вместо овощей тазики макарон в пальмовом масле, на другое просто денег нет.

Гость||

Истерические расстройства сейчас у всех медийных личностей, так же на лицо, галлюцинации и фобии. Кажется что мы, "глубинный народ", одни в своём уме остались.

Гость||

Гость писал(a):

Кажется что мы, "глубинный народ", одни в своём уме остались.
судя по комментам этого глубинного народа, так не скажешь

Гость||

Накупил сегодня деликатесов: картошки, огурцов, редиски. Ну а чо, средний класс всё-таки. Могу себе позволить.

Гость||

Картошка невкусная в магазинах.

Гость||

Там всё не вкусное, а цены так вообще не демократичные, для европейских з/п рассчитаны.

Имя: Гость
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