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В стране и мире

В российских школах проведут массовые проверки

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Рособрнадзор до конца 2021 года проведет проверки качества образования в школах страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По итогам массовых проверок будет составлена карта проблемных мест.

«К концу года мы оценим все муниципалитеты Российской Федерации. Каждый губернатор или глава республики сможет сделать один клик на карте и увидеть, в каком муниципалитете у него проблемы», — сказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он добавил, что проверки необходимы, чтобы оценить деятельность управленцев в муниципалитетах.

По словам чиновника, ведомство не пытается превратить эту процедуру в поиски виновных среди директоров и педагогов. При этом набор показателей для проверки учебных заведений еще не сформирован.

Ранее стало известно, что во всех российских школах проводится проверка безопасности после стрельбы в Казани. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что на месте трагедии была организована вся необходимая помощь учителям, учащимся и родителям.

Источник — lenta.ru
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Гость||

В Пензе не в школах стрельба, а по велосипедистам. Вот этих и проверяйте.

Гость||

Что проверять то? Как-будто ничего не знают. Сами все развалили. Молодые учителя ни о чем. Надо вонючие бумаги и отчеты заполнять, петь, плясать, в акциях и флешмобах участвовать. И в праймериз голосовать само собой.

Гость||

Молодые учителя бегут из школ.

Гость||

Они проверять будут свою деятельности по развалу образование

Гость||

По развалу это точно

Гость||

Сколько сельских школ закрыл Воронков? Сколько сёл обрёк на вымирание? Под следствие его и на нары!

Гость||

Отдать его на растерзание стрючкову

Имя: Гость
Комментарий:

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