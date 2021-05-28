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В стране и мире

В России запретят ватные палочки

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В России планируют запретить использование пластика, в том числе трубочек и ватных палочек. Об этом сообщила вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко, передает ТАСС.

«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», — рассказала Абрамченко.

По словам вице-премьера, в стране планируется вместо захоронения перерабатывать до 50 процентов вторичных отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности к 2030 году.

Ранее сообщалось, что Всероссийская политическая партия экологов «Зеленая Альтернатива» предложила новый способ повторного использования пластика — укладывать из него пешеходные и велосипедные дорожки в Москве.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Очередной бред от бездарей

Гость||

запретите и одноразовые шприцы!

бред от бездарей

Гость||

хотелось бы знать, что еще не будет запрещено в России кроме "Едим Россию"?

Гость||

ну и чем теперь уши чистить ? пойду сегодня куплю десятка два упаковок палочек.

Имя: Гость
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