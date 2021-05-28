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В стране и мире

В России предрекли исчезновение 13 видов животных

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В России могут исчезнуть 13 видов животных. Такую ситуацию описал глава Минприроды России Александр Козлов. Его прогноз приводит РИА Новости.

Министр уточнил, что под угрозой исчезновения находятся амурский тигр, среднеазиатский и дальневосточный леопарды, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран, дзерен, белый медведь, стерх, гренландский и серый киты.

«Не должны наши дети и внуки животных по картинкам изучать», — цитирует агентство Козлова.

Ранее сообщалось, что на берегу Каспийского моря нашли более 200 мертвых краснокнижных нерп. Предполагается, что их гибель может быть связана с попаданием животных в сети рыбаков и браконьеров.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Всё поголовье белого медведя российского севера

Гость||

Все на охоту! Пока не пропали

Гость||

Торопись. А то вдруг твои дети их в живую увидят, а не в виде котлеты

Гость||

Козлы только у нас ни когда не исчезнут.....

Гость||

Сами же люди и уничтожают. Да, вы или ваши соседи. В лесу рвут ландыши охапками, ставят китайские сети в водоемах. А другие что покрупнее разоряют, тайгу к примеру. Правнукам пустыня останется как после Мамая .

Гость||

«Не должны наши дети и внуки животных по картинкам изучать», — цитирует агентство Козлова.

Они должны на дельтапланах со стерхами летать? Во сколько это обойдется?

Имя: Гость
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