В России предрекли исчезновение 13 видов животных

28.05.2021 | 15:52

В России могут исчезнуть 13 видов животных. Такую ситуацию описал глава Минприроды России Александр Козлов. Его прогноз приводит РИА Новости.

Министр уточнил, что под угрозой исчезновения находятся амурский тигр, среднеазиатский и дальневосточный леопарды, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран, дзерен, белый медведь, стерх, гренландский и серый киты.

«Не должны наши дети и внуки животных по картинкам изучать», — цитирует агентство Козлова.

Ранее сообщалось, что на берегу Каспийского моря нашли более 200 мертвых краснокнижных нерп. Предполагается, что их гибель может быть связана с попаданием животных в сети рыбаков и браконьеров.