Россиянам предрекли массовое переселение из некачественных квартир

Спрос на частные дома в России продолжит расти из-за низкого качества вводимых в эксплуатацию многоквартирных зданий. Такое мнение высказала в беседе с агентством Regnum заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.
Как отметила эксперт, спрос на частные дома и загородную недвижимость стабильно растет в стране на протяжении последних пяти лет. В прошлом году на долю индивидуального строительства (ИЖС) пришлось более 48 процентов от общего объема ввода жилья в России.
«Различные независимые исследования показывают, что большинство населения страны при наличии возможности предпочтут частный дом квартире в высотке», — подчеркнула Школьная. По ее словам, интерес к индивидуальному жилью будет высоким и в дальнейшем. Граждане будут массово переселяться в частные дома прежде всего из-за не самого высокого качества новых многоквартирных комплексов, предрекла специалист. «Основной вопрос, насколько этот спрос окажется платежеспособным», — заключила она.
Ранее, в марте, стало известно, что большинство россиян (37 процентов) хотят жить за чертой города, но в ближайшем к нему доступе. 30 процентов выбрали бы для жизни уютный спальный район. Только 20 процентов мечтают о жизни в центре мегаполиса. 8 процентов опрошенных с удовольствием уехали бы в глухой лес.
про "гробы с туалетами".
Думаю, вы уже поняли, что речь идёт о малогабаритных квартирах, которые лично я бы назвал даже "сверх-малогабаритными" — площадь такой квартиры не превышает 10-15 квадратных метров, есть даже отдельные экземпляры по 8-10 метров — и это не жилая площадь, а общая. То есть, фактически вы живёте в кладовке ну или в гробу с туалетом.
02. Вот как выглядит объявление о сдаче в аренду одной из таких квартир в Санкт-Петербурге. Квартира общей площадью 12 метров, находится на первом этаже пятиэтажного дома, арендная плата в месяц составляет 17 тысяч рублей. На фото можно увидеть маленькую односпальную кровать, что-то типа микроскопического кухонного столика с плиткой и чайником, раковину, а также маленький складной стол и табуретку. а решётка на единственном окне и вовсе создаёт ощущение какой-то тюряги.
06. Идём дальше. Если предыдущую квартиру ещё как-то более-менее "спасает" относительно новый внешний вид, то вот такую квартиру в российском городе Казани не спасёт уже ничего — за эту квартиру площадью в 13 квадратных метров продавцы хотят 1 миллион и 250 тысяч российских рублей, ковёр на стене видимо идёт бонусом.
07. Вот так в этой 13-метровой квартире выглядит вторая часть комнаты. Главное что телевизор есть, по которому покажут Петросяна и расскажут о том, как всё плохо "на Украине" — жить можно!
Если вы выложите миллион и ещё двести пятьдесят тысяч — то вам достанется деревянная швабра с измочаленной тряпкой , проржавевший стояк канализации и пластмассовый тазик оливкового цвета. Стоит задуматься.
Лично я вообще не представляю, как можно жить в таких микроскопических квартирках, в которых часто живёт ещё к тому же больше одного человека — это даже хуже, чем говняные бесплатные советские хрущёвки. И что самое интересное, таких квартир достаточно много в том числе и на рынке новостроек — дома с подобными "гробами с туалетами" продолжают строиться, и кто-то покупает эти квартиры... растущая нищета делает свое дело