Россиянам предрекли массовое переселение из некачественных квартир

28.05.2021 | 13:10

Спрос на частные дома в России продолжит расти из-за низкого качества вводимых в эксплуатацию многоквартирных зданий. Такое мнение высказала в беседе с агентством Regnum заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

Как отметила эксперт, спрос на частные дома и загородную недвижимость стабильно растет в стране на протяжении последних пяти лет. В прошлом году на долю индивидуального строительства (ИЖС) пришлось более 48 процентов от общего объема ввода жилья в России.

«Различные независимые исследования показывают, что большинство населения страны при наличии возможности предпочтут частный дом квартире в высотке», — подчеркнула Школьная. По ее словам, интерес к индивидуальному жилью будет высоким и в дальнейшем. Граждане будут массово переселяться в частные дома прежде всего из-за не самого высокого качества новых многоквартирных комплексов, предрекла специалист. «Основной вопрос, насколько этот спрос окажется платежеспособным», — заключила она.

Ранее, в марте, стало известно, что большинство россиян (37 процентов) хотят жить за чертой города, но в ближайшем к нему доступе. 30 процентов выбрали бы для жизни уютный спальный район. Только 20 процентов мечтают о жизни в центре мегаполиса. 8 процентов опрошенных с удовольствием уехали бы в глухой лес.