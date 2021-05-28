Россиян предупредили о возможном дефиците яиц

28.05.2021 | 15:56

Производители куриных яиц попросили Минпромторг России решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свой товар. Они пояснили, что их закупочные цены стали ниже себестоимости из-за сезонного падения спроса после Пасхи и роста издержек. Об этом в пятницу, 28 мая, пишут «Ведомости».

Как рассказала изданию генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева, ритейлеры по итогам тендеров закупают яйца по 36-45 рублей за десяток без НДС, в то время как их себестоимость в среднем составляет 49-52 рубля. За год себестоимость в птицеводстве выросла на 20-25 процентов из-за подорожания зерна, кормовых добавок, упаковки.

Бобылева предупредила, что производители не смогут долго работать себе в убыток и станут сокращать поголовье, что может обернуться дефицитом яиц. Она допустила, что выйти из этой ситуации можно было бы за счет отказа от преимущественно тендерных поставок в пользу прямых долгосрочных договоров.

В Минсельхозе ситуацию с яйцами оценивают как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства.

Ранее в правительстве сообщили, что ситуация с ценами на продукты питания в России в последнее время нормализуется, инфляция по состоянию на начало мая начала замедляться. Среди продуктов, цены на которые требуют особого внимания и контроля, были названы яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, а также сахар. Для стабилизации внедряются экономические инструменты регулирования.