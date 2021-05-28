Сетевое издание|18+|Пятница|28 мая 2021|23:42
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В стране и мире

Россиян предупредили о возможном дефиците яиц

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Производители куриных яиц попросили Минпромторг России решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свой товар. Они пояснили, что их закупочные цены стали ниже себестоимости из-за сезонного падения спроса после Пасхи и роста издержек. Об этом в пятницу, 28 мая, пишут «Ведомости».

Как рассказала изданию генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева, ритейлеры по итогам тендеров закупают яйца по 36-45 рублей за десяток без НДС, в то время как их себестоимость в среднем составляет 49-52 рубля. За год себестоимость в птицеводстве выросла на 20-25 процентов из-за подорожания зерна, кормовых добавок, упаковки.

Бобылева предупредила, что производители не смогут долго работать себе в убыток и станут сокращать поголовье, что может обернуться дефицитом яиц. Она допустила, что выйти из этой ситуации можно было бы за счет отказа от преимущественно тендерных поставок в пользу прямых долгосрочных договоров.

В Минсельхозе ситуацию с яйцами оценивают как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства.

Ранее в правительстве сообщили, что ситуация с ценами на продукты питания в России в последнее время нормализуется, инфляция по состоянию на начало мая начала замедляться. Среди продуктов, цены на которые требуют особого внимания и контроля, были названы яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, а также сахар. Для стабилизации внедряются экономические инструменты регулирования.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Результаты топорного регулирования цен не заставили себя долго ждать.

Гость||

Курицы бастуют?

Гость||

Гость писал(a):

Курицы бастуют?
Нет. Просто ритейлеры не 300% а 500-600% хотят заработать. Покупают яичко за 36р/дес. продают за 80-100

Гость||

16:01 Это точно, топорная работа, изящно там работать не умеют, не дано. Вот себя тешить что всё хорошо и уже нормализуются это они могут, а потом вылупив глаза будут оправдываться, мол маленько с прогнозом неувязочка, бывает.

Гость||

Правительство заявило, что оснований для повышения цен нет, поэтому цены будут повышать без основания.)))

Гость||

Судя по ценам на яйца, они все теперь исключительно от Фаберже…

Гость||

Загадка

— Не едят, не пьют, а постоянно растут?

— Цены.

Гость||

В ювелирных магазинах появились в продаже ожерелья… из гречки)))))

Гость||

У меня теща как в магазин пойдет, так все яйца там перещупает.

Гость||

На одесском Привозе: — Мадам, почему ваш гусь такой дорогой? — Он не дорогой, он просто следит за курсом доллара.

Гость||

Надо у куриц напрямую яйца брать, без посредников ;)

Гость||

Требуют из бюджета издержки покрыть? Яйца импортируют .. Жаль нельзя объявить бойкот всем торговым сетям на месяцок-другой . Тогда они чем бы шантажировали? «Снижение поголовья всего»?

Гость||

Только жара как в 2010 году сможет снизить цены на яйца.

Гость||

Свояк медведева- мираторг, пальмовое масло- володин , дикоросы- зять мишусина.

Яйца чьи?

Гость||

Вот что я тебе скажу, в этом мире правят те, у кого яйца...(С)

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Имя: Гость
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