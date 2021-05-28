Сетевое издание|18+|Пятница|28 мая 2021|13:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Российского первоклассника обвинили в участии в незаконном митинге

Печать

Первоклассника из селе Александровка Оренбургской области обвинили в участии в незаконном митинге, так как он вместе с другими учениками на последнем звонке держал плакат с просьбой отремонтировать школу. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Родители всех детей поддержали это. Первоклашки были с плакатами, там весь класс держал. Потом к нам полиция приезжала, опрашивала нас. Штраф грозит за участие ребенка. Я думаю, что это несправедливо, неправильно. Мы не митинговали, не требовали, мы просили», — рассказала мать мальчика Светлана Петрова.

Штраф, который теперь грозит родителям первоклассника, составляет 30 тысяч рублей. Его мать рассказала, что таких денег у нее нет, но соседи обещали помочь — «всем селом будут складываться».

По информации Telegram-канала, школу в селе закрыли в прошлом году из-за аварийного состояния, а дети продолжили учебу в помещении бывшего интерната. Родители решились на выступление с плакатами из-за информации о том, что школьники будут учиться в соседнем селе в 28 километрах от дома.

Ранее первоклассника из Казани заподозрили в сговоре с устроившим стрельбу студентом. Подозрения пали из-за того, что школьник не пришел на уроки 11 мая, а также был недалеко от 175-й гимназии в момент стрельбы.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Кхе-кхе, островок демократии

Гость||

Этот маразм характерен для нынешней ситуации.

Гость||

Гость писал(а):

> Этот маразм характерен для нынешней ситуации.

К этому одобрямсу шли все 30 лет.

Гость||

Всем молчать, бояться, кто вякнет - тому штраф. Парнишка еще легко отделался, могли и дело завести.

Гость||

Это право любой страны — иметь сумасшедшего депутата. Виталий Милонов.

Гость||

Пусть напишет Байдену, чтоб прислал кабардинского жеребца. Будет верхом в школу гонять.

Гость||

К стати, от чьего имени выписан штраф, кто инициатор?

Гость||

Кадыроув ещще эзвиинятся заставет. Хуже бабы за все извинений просит.

Гость||

Мы — люди в погонах. Как нас назовут, так и будем работать. Колокольцев, начальник ГУВД Москвы.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте