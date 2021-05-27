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В стране и мире

Семьи казанских школьников ответили Бастрыкину на слова о вине за гибель детей

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Члены семей казанских школьников гимназии №175 ответили председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, который заявил о том, что в причинах нападения на учебное заведение есть вина родителей, не желавших платить за охрану. В разговоре с «Лентой.ру» они сказали, что охрана не могла бы остановить человека с ружьем, однако подтверждают, что с оплатой в гимназии были проблемы.

Юлия Кистанова, мать одного из учеников гимназии, уверена, что даже такая охрана, как ЧОП, не справилась бы с вооруженным человеком.

«Мы были довольны, что нам поставили тревожную кнопку, дополнительную перегородку, турникеты, металлоискатель. Я думаю, что ЧОП все равно бы не помог. Против оружия... С дубинкой...» - сказала она.

Также Юлия рассказала, что когда в школе была охрана, родительский комитет собирал деньги «всегда с трудом». «Многие, естественно, [говорили]: "Почему мы должны платить?"» - сказала она.

По словам жительницы Казани Жаны, чей ребенок тоже учится в гимназии, ЧОП обходился родителям в 40 рублей в месяц на одного ученика. Но во время пандемии от охраны отказались, ее заменили на вахтера.

В беседе с «Лентой.ру» женщина допустила, что часть вины лежит на родителях. Им совместно с руководством школы надо было подумать о полноценной охране.

«Почему в Москве охрана и днем и ночью, как говорится, а у нас в Татарстане нет, почему такое разделение идет?» - возмутилась женщина.

Дополнение. Изначально слова Бастрыкина о том, что в нападении на гимназию в Казани есть вина родителей, которые не хотели платить за охрану, распространило РИА Новости. Позднее заметка информагентства была скорректирована, цитата с упоминанием родителей из нее была исключена.

Стрельба в школе №175 в Казани произошла утром 11 мая, ее устроил 19-летний Ильназ Галявиев. Погибли 9 человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве. Нападавшего заключили под стражу и поставили на профилактический учет как склонного к самоубийству.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Изначально слова Бастрыкина о том, что в нападении на гимназию в Казани есть вина родителей, которые не хотели платить за охрану, распространило РИА Новости.
Слово сказанное.

Гость||

Гость писал(a):

Изначально слова Бастрыкина о том, что в нападении на гимназию в Казани есть вина родителей, которые не хотели платить за охрану
За такие слова надо к ответственности привлекать. На пару с Золотовым стебаются.

Гость||

Почему в нашем государстве родители должны обеспечивать безопасность детей в школе?

Гость||

Потому что их налоги пошли совсем на другое

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Нападавшего заключили под стражу и поставили на профилактический учет как склонного к самоубийству.
К чему он склонен???!!!!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|27.05.2021 16:00|

Потому что их налоги пошли совсем на другое

+100500!!! На домину сынку самарского мэра и т.п. и т.д.

Гость||

А он тут при чём?

Гость||

Какое же это социальное государство?Безопасность в школе должны обеспечивать родители, учить тоже, в вузах за учебу платить.

Гость||

В СССР в школах охраны не было по определению.

Гость||

Как всегда перевалил всю вину на людей, так всегда "крайние" в нашем государстве есть и будут обычные люди. Свою вину федералы не признают. А где правоохранители были? А почему в нашем государстве надо платить деньги, чтобы дети безопасно учились? Убийца показал все изъяны общества!

Гость||

Проглядели, проспали, не туда смотрели, были дела поважнее, да и вообще вы сами дураки. Вот их правда.

Гость||

Гость писал(а):

> В СССР в школах охраны не было по определению.

Ага, уборшица на 1этаже была, она звонки давала, она же вахтерша, она же и коридор мыла у входа.

Гость||

ага и самое безопасное детство. Закон о полиции что там про безопасность граждан сказано?

Гость||

Никому дети не нужны кроме родителей. Пусть Бастрыкин родителей обвиняет главное, что он и его родные и близкие люди в безопасности и здоровы. Пожелаем Бастрыкину счастья и здоровья!

Но Все-таки Бастрыкин профессионал быстро нашёл виновных!

Гость||

А для чего Путин создал такую армию спецслужб,за которую мы платим,если даже дети в !!!школах!!! не могут чувствовать себя в безопасности?Для чего нам эти миллионы человек в форме?И с какого перепугу мы должны платить за охрану детей в школах,они что частные?

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Имя: Гость
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