Семьи казанских школьников ответили Бастрыкину на слова о вине за гибель детей

27.05.2021 | 15:41

Члены семей казанских школьников гимназии №175 ответили председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, который заявил о том, что в причинах нападения на учебное заведение есть вина родителей, не желавших платить за охрану. В разговоре с «Лентой.ру» они сказали, что охрана не могла бы остановить человека с ружьем, однако подтверждают, что с оплатой в гимназии были проблемы.

Юлия Кистанова, мать одного из учеников гимназии, уверена, что даже такая охрана, как ЧОП, не справилась бы с вооруженным человеком.

«Мы были довольны, что нам поставили тревожную кнопку, дополнительную перегородку, турникеты, металлоискатель. Я думаю, что ЧОП все равно бы не помог. Против оружия... С дубинкой...» - сказала она.

Также Юлия рассказала, что когда в школе была охрана, родительский комитет собирал деньги «всегда с трудом». «Многие, естественно, [говорили]: "Почему мы должны платить?"» - сказала она.

По словам жительницы Казани Жаны, чей ребенок тоже учится в гимназии, ЧОП обходился родителям в 40 рублей в месяц на одного ученика. Но во время пандемии от охраны отказались, ее заменили на вахтера.

В беседе с «Лентой.ру» женщина допустила, что часть вины лежит на родителях. Им совместно с руководством школы надо было подумать о полноценной охране.

«Почему в Москве охрана и днем и ночью, как говорится, а у нас в Татарстане нет, почему такое разделение идет?» - возмутилась женщина.

Дополнение. Изначально слова Бастрыкина о том, что в нападении на гимназию в Казани есть вина родителей, которые не хотели платить за охрану, распространило РИА Новости. Позднее заметка информагентства была скорректирована, цитата с упоминанием родителей из нее была исключена.

Стрельба в школе №175 в Казани произошла утром 11 мая, ее устроил 19-летний Ильназ Галявиев. Погибли 9 человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве. Нападавшего заключили под стражу и поставили на профилактический учет как склонного к самоубийству.