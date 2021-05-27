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В стране и мире

С российских домов захотели убрать рекламу

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Авторы поправок в закон о рекламе захотели убрать часть коммерческих объявлений с жилых домов и некоторых других частных и общественных пространств. Документ принят Госдумой в первом чтении и размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Поправки предусматривают новый порядок получения разрешений на установку рекламных конструкций. Также появляется риск расторжения действующих договоров, если они не соответствуют новым правилам.

Так, рекламодателям и операторам наружной рекламы придется получать разрешение от собственника недвижимости и заключать с ним соответствующий договор. В качестве причины для внедрения таких правил авторы указали желание защитить собственников квартир в многоквартирных домах от установки на них рекламы без их ведома.

Помимо многоквартирных домов, поправки затрагивают частные территории и могут привести к аннулированию контракта на рекламу РЖД, пишут «Ведомости». В действующем договоре не прописаны конкретные места установки - он является рамочным.

Источник — lenta.ru
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