На российские стройки захотели привлекать заключенных

27.05.2021 | 15:37

Правительство захотело привлекать заключенных на российские стройки, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, которого цитирует «Интерфакс».

«Я считаю, что эта практика имеет право на существование, сейчас мы эту тему отрабатываем, и по каким-то объектам это вполне возможный вариант», - отметил замглавы правительства.

Также он напомнил о существовании подобной практики в СССР, когда к работам в строительной отрасли привлекались заключенные, осужденные по легким статьям и имеющие навыки профильной работы.

Ранее с подобным предложением выступал глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, говоривший о возможности замены заключенными части трудовых мигрантов.

По данным Минстроя, в начале марта на российских стройках отмечалась нехватка 1,2 миллиона рабочих.