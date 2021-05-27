Сетевое издание|18+|Пятница|28 мая 2021|01:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

На российские стройки захотели привлекать заключенных

Печать

Правительство захотело привлекать заключенных на российские стройки, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, которого цитирует «Интерфакс».

«Я считаю, что эта практика имеет право на существование, сейчас мы эту тему отрабатываем, и по каким-то объектам это вполне возможный вариант», - отметил замглавы правительства.

Также он напомнил о существовании подобной практики в СССР, когда к работам в строительной отрасли привлекались заключенные, осужденные по легким статьям и имеющие навыки профильной работы.

Ранее с подобным предложением выступал глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, говоривший о возможности замены заключенными части трудовых мигрантов.

По данным Минстроя, в начале марта на российских стройках отмечалась нехватка 1,2 миллиона рабочих.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Хватит заключенных или еще нужны?

Гость||

Каторга?

Гость||

Были «профессиональные» навыки, а уж «легкую» статью обеспечат в два счёта

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Правительство захотело привлекать заключенных на российские стройки,

ГУЛАГ- 2?

Гость||

Гость писал(a):

Хватит заключенных или еще нужны?
Туда теперь конкурс зарплата 240 тыщ , охрана, трехразовое питание, белые простыни, художественная самодеятельность и поп, не жизнь а малина.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Александр Калашников, говоривший о возможности замены заключенными части трудовых мигрантов.
Самая забота мигранты да зеки.

Нормальным людям когда работа будет?

Гость||

А ведь кто-то это лоббировал, в думе, в Совете Федераций. Знать очень большие деньги наклёвываются, зэка за МРОТ будут работать, больше им не светит плюс пайка с проживанием.

Гость||

А в штатах зеки давно вкалывают за гроши и тюрьмы коммерческие строятся - демократия, однако:)

Гость||

Вспомнился к/ф " Танго и Кэш" Про их тюрьмы, Сильвестр из столовой с приятелем своим как там выживали. Еле ноги унесли, успели, а то бы ...

Гость||

С лёгкими статьями будут привлекаться, это значит карманники, дебоширы, хулиганы, мелкие мошенники. Как говаривал начальник Глеба Жеглова, полный уголовной шушеры, ну они и наработают. Это у гражданских работников учёт в рублях, а у этих в сутках, значит не шатко не валко , время идёт да и ладно...пайку дадут, койку в общаге.

Гость||

Осужденный Федя уже потирает руки, мол на стройку к Шурику пойду в напарники, сработаемся....

Гость||

Тык в Дормосте на дорогах уже давно заключеные трудятся!!!Дороги убирают.

Гость||

Рабы не мы! Мы не рабы! Платить нормально надо, и проблем не будет!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте