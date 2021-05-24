В российском городе начали сносить нерасселенный дом

24.05.2021 | 15:21

В городе Барнауле Алтайского края застройщик начал сносить не до конца расселенный дом. В здании осталась проживать семья с несовершеннолетним ребенком. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости» со ссылкой на соцсеть.

Дом находится на Комсомольском проспекте. Застройщик «Строительный камень» выкупил в нем семь из восьми квартир и приступил к демонтажу конструкций. В невыкупленной квартире остались жильцы. Собственница рассказала изданию «Толк», что снос начался в мае 2021 года. «Месяц живем в страхе. Под окнами ездят бульдозеры, стоит грохот, ночью по дому лазят мародеры», - пояснила россиянка.

Жительница вместе с супругом заключила с застройщиком договор и выбрала квартиру для переезда в марте 2021-го. Однако представители компании не смогли выкупить жилье семьи, так как ранее судебные приставы наложили на него арест. По словам женщины, она предупреждала застройщика о нюансе, но ее случай «откладывали на потом». Она также потребовала прекратить демонтаж до переезда.

Риелторы, занимающиеся расселением дома, отметили, что застройщик приобрел семье новую квартиру до выкупа ее старого жилья. После оформления необходимых документов собственники переедут в двухкомнатных квартиру в центре города.

В сентябре 2020 года жителям поселка городского типа Калашниково Тверской области взамен аварийного дома дали разрушающееся здание. У постройки полностью обрушилась верхняя часть кирпичной стены, и оголился слой утеплителя. Следователи пообещали провести проверку.