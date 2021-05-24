Сетевое издание|18+|Понедельник|24 мая 2021|16:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

В российском городе начали сносить нерасселенный дом

Печать

В городе Барнауле Алтайского края застройщик начал сносить не до конца расселенный дом. В здании осталась проживать семья с несовершеннолетним ребенком. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости» со ссылкой на соцсеть.

Дом находится на Комсомольском проспекте. Застройщик «Строительный камень» выкупил в нем семь из восьми квартир и приступил к демонтажу конструкций. В невыкупленной квартире остались жильцы. Собственница рассказала изданию «Толк», что снос начался в мае 2021 года. «Месяц живем в страхе. Под окнами ездят бульдозеры, стоит грохот, ночью по дому лазят мародеры», - пояснила россиянка.

Жительница вместе с супругом заключила с застройщиком договор и выбрала квартиру для переезда в марте 2021-го. Однако представители компании не смогли выкупить жилье семьи, так как ранее судебные приставы наложили на него арест. По словам женщины, она предупреждала застройщика о нюансе, но ее случай «откладывали на потом». Она также потребовала прекратить демонтаж до переезда.

Риелторы, занимающиеся расселением дома, отметили, что застройщик приобрел семье новую квартиру до выкупа ее старого жилья. После оформления необходимых документов собственники переедут в двухкомнатных квартиру в центре города.

В сентябре 2020 года жителям поселка городского типа Калашниково Тверской области взамен аварийного дома дали разрушающееся здание. У постройки полностью обрушилась верхняя часть кирпичной стены, и оголился слой утеплителя. Следователи пообещали провести проверку.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Как занимательно и интересно крапайте еще горда без названий люди без фамилий, застройщик инкогнито. Дожили, обезличились,

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте