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В стране и мире

В России начнут клинические испытания вакцины против COVID-19 и гриппа

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Клинические испытания вакцины против COVID-19 и гриппа в России могут начаться уже осенью этого года, после получения результатов доклинических исследований на животных, подтверждающих безопасность и эффективность препарата. Об этом заявил директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов в интервью изданию «Известия».

По его словам, вакцина с двойным эффектом будет иметь форму спрея и вводиться через нос, при этом рассматривается возможность приема препарата сублингвально - под язык. Планируется, что вакцину надо будет ставить дважды с интервалом в две недели.

Ранее стало известно, что в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора начали испытывать комбинированную вакцину от гриппа и коронавируса. Исследования проводятся на животных, заявил генеральный директор учреждения Ринат Максютов. По его словам, препарат имеет огромное значение, поскольку с его помощью можно будет вакцинировать население сразу от двух инфекций.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Стоп! А разве спутник-V, не вакцина, "доказавшая" свою "100%" эффективность?

Гость||

А на ком испытывать начнут?

Мотовилов (гость)||

Теперь процедура облегчится - держи-морда стариков прямо на улице и прыскай им в нос. Через год воскреснет ПФ. Население станет молодым и здоровым.

Имя: Гость
Комментарий:

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