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В стране и мире

Россиянин успешно обменял билеты «банка приколов» на миллион рублей

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В Москве преступник загрузил в банкомат купюры из «банка приколов» на один миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Всего злоумышленник успешно «скормил» банкомату 521 купюру, имитирующую банкноты номиналом в 2000 рублей. После этого он перевел сумму на другие карты и обналичил.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее председатель коллеги адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим описала порядок действий, если банкомат выдал «билеты банка приколов» вместо настоящих денег. По ее словам, при обнаружении фальшивки необходимо незамедлительно позвать свидетеля и вызвать полицию. «Все автоматы оснащены камерой, которая зафиксирует факт выдачи сувенирной купюры самим аппаратом, поэтому в качестве доказательства данная запись будет очень кстати», - рассказала она. Юрист также добавила, что в такой ситуации возвращать «билет банка приколов» обратно не следует.

20 мая зампред Центробанка России Михаил Алексеев заявил, что фальшивые банкноты, которые выявляются в России, заметно испортились, их качество таково, что подделку можно обнаружить невооруженным глазом. По его словам, действительно хороших подделок денежных купюр достоинством 200 и 2000 рублей, недавно введенных в оборот, не было вовсе, а те, что удалось найти, были напечатаны на принтере. В целом на миллион банкнот в обращении приходится только семь подделок, уточнил он.

Источник — lenta.ru
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