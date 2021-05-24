Раскрыты схемы обмана при ремонте смартфона

24.05.2021 | 15:32

Недобросовестные мастера по ремонту электроники обычно не раскрывают адрес офиса и предпочитают оплату наличными. Об этом сообщает РИА Новости.

Мошенники зачастую принимают поврежденную технику от клиента через курьера, который также заключает договор. Это объясняется тем, что подпольные компании не хотят раскрывать места своей работы: «Помещения, в которых располагаются такие сервисы, сразу выдают их суть». Также сотрудники таких организаций часто выставляют клиенту неоправданно завышенные тарифы и предпочитают наличный расчет - когда последний возмущается, те грозят, что без оплаты не вернут технику.

Описывая схемы работы мошенников, специалисты рассказали, что те используют продвижение через интернет, помещая ссылки на свои услуги на первую страницу поисковой выдачи. Также зачастую они ради обмана незаконно используют чужие бренды и копируют сайты производителей смартфонов, компьютеров и прочей техники.

В сервисном центре LG рассказали, что официальные компании не навязывают свои услуги: «Если случай гарантийный, диагностика и ремонт бесплатны, при постгарантийном обслуживании с клиентом согласовывают стоимость выезда мастера и диагностики». Представитель компании Bosch заметил, что стоимость ремонта согласуется с клиентом заранее.

При отказе от работ мошенники, вероятнее всего, заявят, что услуга уже выполнена. В этом случае самым действенным способом называют непосредственный визит в офис к мастерам. «Выбирайте более-менее свободный день, зовите знакомых для моральной поддержки, приезжайте и требуйте назад свою вещь», - посоветовали в одном из пабликов во «ВКонтакте». Юрист Екатерина Юлова рекомендовала ссылаться на закон «О защите прав потребителей».

«Как правило, добиться своего удается тем, кто разбирается на месте, привлекая в качестве группы поддержки родственников или знакомых сильного пола, а также полицию», - заметила юрист адвокатской конторы «Бородин и партнеры» Ольга Туренко. По словам эксперта, суды с мошенниками, как правило, заканчиваются ничем. Недобросовестные мастера могут ликвидировать юридическое лицо или поменять учредителя.

Ранее специалисты рассказали, что перед тем, как отдать смартфон в ремонт, необходимо извлечь из устройства сим-карту. Также не рекомендуется раскрывать мастеру пароль от девайса и переписать уникальный IMEI-код телефона.