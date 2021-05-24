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В стране и мире

Продукты в России постараются сделать дешевле

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Минпромторг, Минсельхоз и Минэнерго в ближайшее время постараются сделать продукты питания в России дешевле, пишут «Известия». Это станет возможно, если удастся снизить стоимость упаковки для них.

В первую очередь государство собирается контролировать цены на первичные полимеры, которые выступают сырьем для многих видов упаковки, включая полиэтиленовые пакеты, контейнеры для продуктов, ПЭТ-бутылки.

В 2021 году на рынке полимеров произошел существенный рост цен, который отразился на стоимости упаковки и, как следствие, продуктов. Производители, столкнувшись с возросшей себестоимостью, вынуждены были повышать цены для конечных потребителей. Так, в полочной отрасли себестоимость производства с января по апрель выросла на пять процентов.

Производители из разных отраслей уже обращались к правительству с просьбой принять меры по регулированию стоимости упаковки. В частности, предлагалось установить фиксированные тарифы на полимеры и на упаковку. О разработке конкретных мер пока не сообщалось. Ожидается, что Минпромторг, Минсельхоз и Минэнерго предложат их к концу мая.

В свою очередь производители упаковки и сырья для нее называют основной причиной роста цен остановку многих производственных мощностей во время пандемии коронавируса и образовавшийся вследствие этого дефицит предложения.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Постараются сделать дешевле, а в итоге, как всегда, цены начнут расти еще сильнее.

Гость||

Главное слово "постараются", нет времени на раскачку, это прорыв!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

если удастся снизить стоимость упаковки для них.
за счет уменьшения объема упаковки, был "девяток" яиц, будет "восьмяток"

Гость||

Да карточки скоро введут, сказали вот сейчас. Мол цены побороть не удалось, будет адресная помощь, вопрос, успеют ли к выборам.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Минпромторг, Минсельхоз и Минэнерго в ближайшее время постараются сделать продукты питания в России дешевле
«Хотели как лучше, а получилось как всегда" В.И.Черномырдин-классика современной России.

Имя: Гость
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