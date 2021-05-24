Продукты в России постараются сделать дешевле

24.05.2021 | 17:05

Минпромторг, Минсельхоз и Минэнерго в ближайшее время постараются сделать продукты питания в России дешевле, пишут «Известия». Это станет возможно, если удастся снизить стоимость упаковки для них.

В первую очередь государство собирается контролировать цены на первичные полимеры, которые выступают сырьем для многих видов упаковки, включая полиэтиленовые пакеты, контейнеры для продуктов, ПЭТ-бутылки.

В 2021 году на рынке полимеров произошел существенный рост цен, который отразился на стоимости упаковки и, как следствие, продуктов. Производители, столкнувшись с возросшей себестоимостью, вынуждены были повышать цены для конечных потребителей. Так, в полочной отрасли себестоимость производства с января по апрель выросла на пять процентов.

Производители из разных отраслей уже обращались к правительству с просьбой принять меры по регулированию стоимости упаковки. В частности, предлагалось установить фиксированные тарифы на полимеры и на упаковку. О разработке конкретных мер пока не сообщалось. Ожидается, что Минпромторг, Минсельхоз и Минэнерго предложат их к концу мая.

В свою очередь производители упаковки и сырья для нее называют основной причиной роста цен остановку многих производственных мощностей во время пандемии коронавируса и образовавшийся вследствие этого дефицит предложения.