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В стране и мире

Дачникам назвали грозящие самыми большими штрафами растения

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Юрист Анна Пономарева назвала растения, за наличие которых на дачных участках их владельцам могут грозить самые большие штрафы. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она также предостерегла от разведения растений, содержащих наркотические или психотропные вещества.

Пономарева напомнила, что дачники могут получить штрафы, если участок, относящийся к землям сельскохозяйственного назначения, зарос сорняками минимум на 50 процентов.

«К сорнякам правительство РФ относит, например, такие распространенные растения: тысячелистник обыкновенный, борщевик Сосновского, мяту полевую, осот полевой, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенную, редьку дикую, коноплю, чертополох, белену черную, амброзию и паслен», - объяснила юрист. По ее словам, штраф за бесконтрольное разрастание сорняков может составить от 300 до 500 рублей.

Кроме того, она призвала дачников внимательнее относиться к наличию на участках растений, содержащих наркотические или психотропные вещества или их прекурсоры, например, конопли, снотворного мака, кокаинового куста или шалфея предсказателей. Пономарева отметила, что дачникам, которые не уничтожили эти растения, получив предписания, может грозить штраф до четырех тысяч рублей. При этом их незаконное культивирование может караться штрафом или административным арестом.

Ранее председатель союза дачников Подмосковья и член комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Никита Чаплин объяснил, почему россиянам не стоит бояться штрафов за ромашки и одуванчики на участке. По словам Чаплина, в 2019 и 2020 годах дачников штрафовали только за наличие на их территории борщевика. При этом он подчеркнул, что санкции коснулись только владельцев заброшенных участков, которые не появлялись там годами.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Да че уж там.

Нужен штраф дачникам за то что они дачники!

Гость||

Налог пожизненный за то, что дачник и чтобы этот статус не снимался никогда и передавался по наследству. Можно откупиться, передав государству 1000000000 тонн картофеля.

Имя: Гость
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