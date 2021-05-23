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В стране и мире

В России появится школьный учебник по налогам

Печать

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на форуме «Новое знание» заявил, что ведомство выпустит учебное пособие для школьников. Книга поможет узнать детям, как устроена налоговая система в России, сообщает ТАСС.

Участница форума задала вопрос Егорову, в каких источниках информации школьникам и студентам нужно искать актуальные данные о налогах. Глава ФНС на это ответил, что ведомство работает над книгой, которая выйдет в печать в скором времени. Ее электронная версия также появится в Сети.

В пресс-службе ФНС уточнили, что пособие по налогам предназначено для учеников старшей школы - 10-11-х классов, которые уже выбрали направление для дальнейшего обучения. «В учебном пособии в доступной и интересной форме будет изложен материал о налогах, налоговой системе и налоговом законодательстве Российской Федерации», - отметили в ведомстве.

Ранее президента России Владимира Путина удивило содержание российских учебников истории, о чем он заявил в ежегодном послании Федеральному собранию. После критики учебных пособий Минпросвещения устроило проверку изданий. По ее итогам со следующего года ведомство запланировало заменить возмутившие Путина учебники по истории в колледжах, поскольку в них слабо отражены события Сталинградской битвы.

Источник — lenta.ru
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