В России число случаев коронавируса превысило 5 миллионов

23.05.2021 | 12:20

Число зарегистрированных в России случаев коронавирусной инфекции превысило отметку в 5 миллионов, составив 5 001 505. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Уточняется, что за все время пандемии COVID-19 победили 4 617 762 соотечественника. Бороться с коронавирусом продолжает 265 261 человек. Число летальных исходов достигло 118 482. При этом условная летальность остается на уровне 2,37 процента. Более точный показатель будет определен после окончания пандемии.

За последние сутки в стране выявили 8951 новый случай COVID-19. При этом больше всего инфицированных зарегистрировано в Москве(2924), Санкт-Петербурге (842) и Московской области (769).

Ранее в Центре имени Гамалеи оценили последствия постковидного синдрома у привитых. Директор центра Александр Гинцбург заверил, что пациенты, привившиеся против коронавируса, но тем не менее заболевшие им, будут иметь минимальные последствия от перенесенной инфекции.