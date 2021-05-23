Сетевое издание|18+|Воскресенье|23 мая 2021|14:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Россиянам раскрыли способ бесплатно забрать машину со штрафстоянки

Печать

Требовать деньги за нахождение автомобиля на штрафстоянке незаконно, поэтому хозяева могут забрать свою машину обратно бесплатно. Способ сделать это в беседе с порталом Ura.ru раскрыл член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, создатель и руководитель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

Он пояснил, что виновным водителя может признать только суд. Сотрудники штрафстоянки делать это не вправе. Закон, закрепляющий такую норму, появился еще в прошлом созыве Госдумы.

Депутат также добавил, что суд может признать хозяина машины невиновным, на это есть множество причин. «Неправильно была организована схема дорожного движения, например, или тебя эвакуировали не из-под знака. Бывали и такие случаи, когда человек ставит машину, ничего не нарушая, а его тем не менее увозят», - привел пример Лысаков.

По словам парламентария, ему удалось внести отмену предоплаты за штрафстоянку в качестве поправки в законопроект о тарификации оплаты за эвакуацию. Он подчеркнул, что коллеги по комитету и другие члены Госдумы его поддержали.

Ранее Лысаков предупредил о ловушках ГИБДД на российских дорогах. По его словам, на некоторых участках ограничительные знаки установлены прямо перед камерами наблюдения, что провоцирует нарушение правил, так как водители попросту не успевают сбросить скорость до нужного показателя.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте