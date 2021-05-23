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В стране и мире

Россиянам предрекли рост насилия в обществе

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Повышенная тревожность россиян может спровоцировать рост насилия в обществе. Об этом предупредила психолог Полина Токарева, передает «Радиоточка НСН» в своем Telegram-канале.

По словам Токаревой, людей тревожит нехватка денег на жизнь, отсутствие смены власти, у них появляется чувство несправедливости.

«Люди потеряли ощущение контроля над ситуацией. Если раньше насилие выплескивалось внутри семьи, то сейчас, когда человек не может ничего контролировать, разрядка будет происходить через насилие в обществе», - сказала она.

Ранее сообщалось, что больше половины жителей России испытали стресс в начале 2021 года. Главными его источниками стали рост цен и низкие зарплаты. Самыми беспокоящими граждан темами были названы инфляция и рост цен (62 процента), низкие доходы (56 процентов), экономический кризис (30 процентов), рост безработицы (27), социальное неравенство (25). При этом около 55 процентов респондентов признались, что испытывали беспокойство в 2021 году - годом ранее таких результатов было 79 процентов. Таким образом, уровень стресса снизился, но остался достаточно высоким.

Источник — lenta.ru
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Гость||

А что делается чтобы этого не произошло?

Гость||

Гость писал(a):

А что делается чтобы этого не произошло?
Кусок пояса привезли из Петербурга.

Имя: Гость
Комментарий:

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