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В стране и мире

Россиянам начнут выдавать Конституцию вместе с первым паспортом

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С 1 июля россиянам, получающим паспорт впервые, также будут вручать экземпляр Конституции. Соответствующие изменения внес в законодательство премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

Экземпляр Конституции вместе с первым паспортом будут дарить не только 14-летним россиянам, но и иностранцам, получающим российское гражданство. На сайте правительства подчеркивается, что нововведение «позволит повысить уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике России».

Впервые предложил вручать Конституцию вместе с паспортом президент России Владимир Путин после встречи с рабочей группой, где обсуждалась подготовка предложений о внесении поправок в документ.

Ранее вместе с первым паспортом россиянам предлагали вручать «Азбуку молодого гражданина» - издание, посвященное правам и обязанностям россиян. Первый паспорт гражданина России выдается после достижения 14 лет. Его нужно заменить, когда владельцу исполнится 20 лет, 45 лет, а также при смене фамилии.

Источник — lenta.ru
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