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В стране и мире

Россия заняла девятое место на «Евровидении»

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Певица Manizha (настоящее имя - Манижа Сангин), представлявшая Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2021», заняла девятое место. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

На «Евровидении» артистка представила композицию Russian Woman («Русская женщина») и получила 204 балла. Ее выступление было пятым по счету.

Победителем конкурса стала рок-группа Måneskin, представлявшая Италию. Коллектив выступил с композицией Zitti e buoni («Тихие и смирные») и набрал 524 балла. На втором месте расположилась Франция (от страны выступила артистка Барбара Прави с песней Voilà) с результатом в 499 баллов.

Ранее в мае сообщалось, что букмекеры исключили Manizha из десятки фаворитов песенного конкурса «Евровидение-2021». Тогда исполнительница опустилась на 15-ю строчку рейтинга после второго полуфинала, который прошел 20 мая.

Источник — lenta.ru
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Гость||

С таким бездарным руководством нигде победы не будет.

Гость||

Давай Россия давай давай, давай красиво давай давай

Гость||

Жаль в прошлом году не поехали Илюха Прусикин со своей группой. Разорвали бы в клочья всю эту евровиденью.

Гость||

Не русская баба в спецовке представляла Россию.Эт не твари поганые

Гость||

Зачем вообще в этой говнине участвовать?

Имя: Гость
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