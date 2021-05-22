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В стране и мире

Водитель открыл стрельбу по пешеходам из-за ударившего по машине россиянина

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В подмосковном Королеве водитель Range Rover открыл стрельбу из автомобиля и ранил двоих пешеходов. Он не хотел уступать им дорогу, сообщает РЕН ТВ.

Конфликт начался вечером 21 мая, когда двое взрослых с ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу на Октябрьской улице. Очевидцы отметили, что автомобиль не притормозил перед пешеходами и едва не наехал на людей. В ответ один из них ударил самокатом по машине, после чего водитель открыл дверь и начал стрелять.

Как сообщили «Ленте.ру» в Главном управлении МВД по Московской области, по данному факту начата доследственная проверка. Личность водителя установлена, им оказался 47-летний местный житель, он доставлен в отдел полиции и дает объяснения.

У стрелявшего обнаружен травматический пистолет, официально зарегистрированный. По предварительным данным, мужчина был трезв, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Двое пострадавших госпитализированы, угрозы их жизни нет. Именно пешеходы стали инициаторами конфликта с водителем.

Ранее в Госдуме предложили вернуть смертную казнь после стрельбы в казанской школе. С соответствующим предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. По его словам, в России идет война с массовыми убийствами, и в этой борьбе будут хороши все средства.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Очевидцы отметили, что автомобиль не притормозил перед пешеходами и едва не наехал на людей
Вот хамло, что под машину лезть, вы видно не знаете на каких машинах достойные люди ездят.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

. Именно пешеходы стали инициаторами конфликта с водителем.
Уже вранье ,на пешеходном переходе водятел в непомерным ЧСВ пытался их задавить. Прав лишить и отправить в колонию-поселение на год.

Гость||

В целом в Королеве достаточно доброжелательные водители, всегда пропустят, видимо какой то неадекватный попался.

Имя: Гость
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