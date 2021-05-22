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Украденные колумбийцем и спрятанные в лесу под Казанью бриллианты сняли на видео

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Драгоценности и бриллианты стоимостью 160 миллионов рублей, украденные колумбийцем в Казани и спрятанные им в лесу, сняли на видео после обнаружения. Четыре мешка с ценностями были найдены через два года. МВД опубликовало видео их поисков и подозреваемого, экстрадированного из Аргентины в Москву, а затем доставленного в Казань.

На кадрах видны ювелирные украшения, обвиняемый в их краже мужчина.

Гражданин Колумбии вместе с подельниками похитил дорожный чемодан у представителя ювелирной компании, приехавшего в Казань на специализированную выставку, когда там проходил Чемпионат мира по футболу. Иностранец узнал о драгоценностях, когда помогал с упаковкой ценного багажа. Воспользовавшись моментом, он украл чемодан с сертифицированными бриллиантами и украшениями.

Ранее 21 мая сообщалось, что Министр внутренних дел республики Татарстан Артем Хохорин вернул драгоценности представителю потерпевшей стороны — директору частной ювелирной компании, который поблагодарил полицейских за возвращение ценностей, составляющих 70 процентов активов его предприятия.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Министр внутренних дел республики Татарстан Артем Хохорин вернул драгоценности представителю потерпевшей стороны — директору частной ювелирной компании, который поблагодарил полицейских за возвращение ценностей,
поржать, вот где заинтересованность

Гость||

Напомним, в 23 часа 50 минут 21 мая 2021 года произошел пожар в одном из жилых домов, унесший жизни шестерых человек: 36-летнего мужчины, его 32-летней супруги и четверых детей в возрасте от 1 года до 12 лет

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