Украденные колумбийцем и спрятанные в лесу под Казанью бриллианты сняли на видео

22.05.2021 | 12:28

Драгоценности и бриллианты стоимостью 160 миллионов рублей, украденные колумбийцем в Казани и спрятанные им в лесу, сняли на видео после обнаружения. Четыре мешка с ценностями были найдены через два года. МВД опубликовало видео их поисков и подозреваемого, экстрадированного из Аргентины в Москву, а затем доставленного в Казань.

На кадрах видны ювелирные украшения, обвиняемый в их краже мужчина.

Гражданин Колумбии вместе с подельниками похитил дорожный чемодан у представителя ювелирной компании, приехавшего в Казань на специализированную выставку, когда там проходил Чемпионат мира по футболу. Иностранец узнал о драгоценностях, когда помогал с упаковкой ценного багажа. Воспользовавшись моментом, он украл чемодан с сертифицированными бриллиантами и украшениями.

Ранее 21 мая сообщалось, что Министр внутренних дел республики Татарстан Артем Хохорин вернул драгоценности представителю потерпевшей стороны — директору частной ювелирной компании, который поблагодарил полицейских за возвращение ценностей, составляющих 70 процентов активов его предприятия.