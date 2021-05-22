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Шойгу объявил о создании в России боевых роботов

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️В России созданы боевые роботы с искусственным интеллектом, способные воевать самостоятельно. Об этом объявил глава Министерства обороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

По словам Шойгу, боевые роботы запущены в серийное производство.

«Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда они в состоянии самостоятельно воевать», — сказал он.

В 2019 году сообщалось, что в России к 2025 году могут создать группировку роботов, способных решать, в числе прочего, боевые задачи. Предполагается, что в одну такую группу могут войти до пяти машин, они смогут выполнять работу при минимальном участии операторов. Возможно, роботов оснастят стрелково-гранатометным модулем или 120-миллиметровыми минометами.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Робот, работающий на иных физических принципах. Как жидкий Терминатор.

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