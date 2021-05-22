В стране и мире

Россиян предупредили о риске дефицита бензина летом

Печать

«Российский топливный союз» (РТС) предупредил россиян о риске дефицита бензина этим летом. Об этом говорится в письме главы союза Евгения Аркуши в адрес вице-премьера России Александра Новака, копия письма появилась в распоряжении ТАСС.

В тексте письма сказано, что принятых правительством мер по стабилизации рынка бензина недостаточно, и необходимо «срочно принимать меры по насыщению рынка России топливом».

«Приближающийся период отпусков приведет к еще большему росту спроса, который, по нашим оценкам, может вырасти еще на 10-20 процентов. Особенно рост потребления проявляется по бензину Аи-95. Непринятие срочных мер по насыщению бензинами внутреннего рынка может привести к дефициту и дальнейшему росту оптовых цен или появлению суррогата для замещения недостающих объемов», — уточняется в документе.

РТС предложил увеличить общий объем производства топлива в России и ввести временное ограничение экспорта бензина до 1 октября, а также увеличить норматив минимального объема продажи топлива на бирже до 15 процентов. По мнению Аркуши, это позволит стабилизировать ситуацию.

Ранее в мае премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме объявил, что цены на бензин в России за последний год выросли в пределах инфляции. Чтобы не допустить взрывного роста в дальнейшем, правительство собирается использовать все доступные инструменты. По всей видимости, речь идет об изменении демпферного механизма и возможном запрете экспорта до нормализации ситуации.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Путен голова

Гость||

А что на это заедросовцы и запутинцы скажут?

Гость||

Никогда такого не было в сверхдержаве, и вот опять.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.05.2021 12:26|

А что на это заедросовцы и запутинцы скажут?

Что надо немного потерпеть, иначе геи будут ходить целоваться по улицам, байдын будет ссать в подъездах, и весь мир рухнет без сильной руки ловящей карандаш и забивающей 8 шайб в ночной хокейной лиге.

Гость||

Богатейшая по нефти страна! Готовите опять повышение цен!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте